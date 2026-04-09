◆ 「今年の振りは違う」と語った理由とは？オリックスは8日、ロッテと対戦し9−1と大勝した。「1番・三塁」で先発した宗佑磨が、2安打2打点の活躍を見せた。7試合連続安打・4試合連続打点と打撃好調の宗に対し、8日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・坂口智隆氏は「昨年までちょっと悔しい時期が続いていたので、今年はいろいろ変えてやっている。本人もその気になってしっかりとオフから取り組んできて、