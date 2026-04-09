四輪車と二輪車の利点を融合した法規上の特性東京都新宿区に拠点を置く株式会社アントレックスは、同社が展開する一人乗りの超小型電動ミニカー「EV-eCo（イーブイ・エコ）」に関し、近年の外部環境の変化に伴い新車のオンライン販売を終了し、現在は在庫を活用したアウトレットモデルの販売に移行したことを発表しました。当モデルは「自由」と「主体性」をコンセプトに開発され、ユニークなマイクロモビリティとして注目を集