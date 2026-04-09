人気ゲーム「バイオハザード」シリーズや「龍が如く」シリーズに出演する北アイルランド出身のモデル・コスプレイヤーのソフィーが、初写真集『ソフィー ファースト写真集 elfish』（玄光社）を15日に発売する。エルフをテーマにした幻想的な世界観と、日常の素顔を収めた一冊となっている。【写真】エルフ衣装をまとった姿を披露したソフィー本作は「人間界に訪れたエルフ」をコンセプトに制作。森やヴィラといったロケーショ