プロ野球の巨人などで投手として活躍した林昌範氏（42）の妻で、元テレビ東京のフリーアナウンサー・亀井京子（43）が6日、自身のインスタグラムを更新。「今日は息子の入学式」と報告し、さらに野球部に入部するとみられる内容をつづった。【写真】満開の桜の写真添え…息子の高校入学を報告した亀井京子アナ亀井アナは満開の桜の写真を添え、「夜中に、高校の校章を買い忘れたことに気づき、まさかのカモフラージュで中学