ドジャースの大谷は8日（日本時間9日）、トロントでのブルージェイズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発。打者としては1回に四球を選び、昨シーズンから43試合連続出塁。2009年にマリナーズのイチローが樹立した日本勢最長記録に並んだ。また、投手としては3回裏、ゲレーロJr.を抑えたところで25回1/3と日本人の先発投手連続無失点記録でトップに浮上。しかし、この直後にサンチェスに先制ホームランを許し、記録はストップした。