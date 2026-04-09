昨年９月に第１子出産を発表した女優の内山理名が、雑誌の撮影ショットを披露した。８日までに自身のインスタグラムを更新し、美容誌「美的」のアカウントを紹介しながら「愛用しているもの、ずっと続けていることなどお話させていただきました。オフショットも」と内容を紹介。「創刊２５周年おめでとうございます」とつづった。ピンクの花を手に撮影した写真をアップ。フォロワーは「理名さん綺麗（きれい）ですね」「より