米大リーグ機構（ＭＬＢ）は８日（日本時間９日）、７日のエンゼルス―ブレーブス戦で乱闘となって退場処分を受けたエンゼルスのＪ・ソレア外野手とブレーブスのＲ・ロペス投手に７試合の出場停止と非公表の罰金を課したと発表した。両選手には異議申し立ての権利がある。乱闘は５回に起こった。初回先制２ランを放ったソレアに対しロペスの初球が内角高めに来た。捕手がはじいて一塁走者が二進、捕手の送球も間に合わずセーフ