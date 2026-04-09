南米ベネズエラに続く中東イランへの軍事攻撃で、アメリカと世界の分断が深まっている。世界のパワーバランスが激変するなか、巨大な経済力と軍事力を背景に権威主義国家として存在感を高める中国はこれから何を目指すのか。【写真を見る】習近平氏が主席の地位について“最初にやったこと”とは――長年、建築と文学から文明の盛衰を探究してきた名古屋工業大学名誉教授の若山滋氏は、新著『漢字文化圏の興亡 中国の限界、日