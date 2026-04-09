謎の制服おかっぱ集団アバンギャルディのメンバーが、ピンク・レディーの名曲で即興ダンスを披露！全身全霊の“顔芸”を披露し……!? 【TVer】「さすが昭和のアイドル、ずっとかわいい……」と視聴者ビックリ！ピンク・レディー増田惠子が名曲『UFO』でアバンギャルディとコラボ 学生服とおかっぱヘアが特徴的なアバンギャルディは、SNSの総フォロワー数が500万人を超える16人組ダンスグル&