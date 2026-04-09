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【欧州CL準々決勝第1戦】(カンプ・ノウ)バルセロナ 0-2(前半0-1)A・マドリー<得点者>[A]フリアン・アルバレス(45分)、アレクサンデル・セルロート(70分)<退場>[バ]パウ・クバルシ(44分)<警告>[バ]ガビ(65分)、ジョアン・カンセロ(90分+4)[A]コケ(31分)、マルク・プビル(45分+1)、アレックス・バエナ(63分)観衆:59,522人├A・マドリーがCL準々決勝“スペイン勢”対決で先勝…クバルシ退場で数的不利のバルサは猛