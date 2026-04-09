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【欧州CL準々決勝第1戦】(パルク デ プランス)パリSG 2-0(前半1-0)リバプール<得点者>[パ]デジレ・ドゥエ(11分)、フビチャ・クバラツヘリア(65分)<警告>[リ]ジョー・ゴメス(28分)、アレクシス・マック・アリスター(31分)観衆:47,511人└王者パリSGがリバプールの“5バック”を粉砕!! 2-0先勝でアンフィールドへ