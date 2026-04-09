[4.8 欧州CL準々決勝第1戦 バルセロナ 0-2 A・マドリー]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は8日に準々決勝第1戦を行った。バルセロナとアトレティコ・マドリーのスペイン勢対決は、A・マドリーが2-0で勝利した。敵地カンプノウでは25試合未勝利が続いていたが、2006年2月以来の白星となった。ホームの利を生かすバルセロナは序盤から攻め立てる。MFラミネ・ヤマルやMFマーカス・ラッシュフォードを起点に相手ゴールを脅かし続