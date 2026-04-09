[4.8 欧州CL準々決勝 パリSG 2-0 リバプール]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は8日、準々決勝第1戦を行い、昨季王者のパリSG(フランス)がリバプールを2-0で破った。5バックで臨んだリバプールを相手に前半11分にFWデジレ・ドゥエが先制点を奪うと、後半20分にFWフビチャ・クバラツヘリアが追加点。5バックも崩せる圧巻の精度でスコア以上の圧倒を見せ、2点のリードを持って敵地での第2戦に進んだ。昨季のラウンド16でも組ま