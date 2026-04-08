フランス発のフレグランスメゾン「ラルチザン パフューマー（L'ARTISAN PARFUMEUR）」が、新作フレグランス「ラマン オードパルファム」（100mL 3万3880円）を4月10日に発売する。【画像をもっと見る】フランス語で「恋人」を意味する「ラマン（L'Amant）」は、神秘と情熱が交錯する夜を舞台に、調香師のナタリー・ローソン（Nathalie Lorson）が、大胆かつ情熱的で心に残るラブストーリーを表現。肌とインク