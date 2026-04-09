UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 バルセロナとアトレチコ・マドリードの第1戦が、4月9日04:00にカンプノウにて行われた。 バルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ダニ・オルモ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アント