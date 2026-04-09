開催：2026.4.9 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 3 - 5 [オリオールズ] MLBの試合が9日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとオリオールズが対戦した。 Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。 2回裏、6番 ダスティン・ハリ