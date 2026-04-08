「アライア（ALAÏA）」が、新作のデニムコレクションを発売した。アライアの直営店と公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】1年間かけて開発したという同コレクションは、デニムをセカンド・スキンとして捉え、身体のあらゆる曲線に沿ったシルエットで製作。「完璧なフィット」という理念に向け、ブーツカット、パラッツォ、フィット＆フレア、ラウンド、スキニー、ストレートの全6型を用意している