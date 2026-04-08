「クレージュ（Courrèges）」が、2026年秋冬プレコレクションから新作の「スリー シックスティー バッグ（Three Sixty Bag）」を発表した。世界各国のクレージュ店舗および公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】スリー シックスティー バッグは、360度回転する2つのハンドルを備え、ハンド、ショルダー、クロスボディバッグとして使用可能。サイズはスモール（10万7000円）とミディアム（19万8000