【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円05銭円高ドル安の1ドル＝158円53〜63銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1657〜67ドル、184円90銭〜185円00銭。米国とイランが2週間の停戦に合意したことを受け、相対的に安全資産として買われていたドルを売って円を買い戻す動きが優勢だった。