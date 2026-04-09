アメリカとイランの停戦合意について、アメリカメディアがその舞台裏を報じました。「文明が滅ぶ」など直前まで攻撃的なSNS投稿を繰り返していたトランプ大統領でしたが、水面下では交渉が進んでいたということです。■交渉期限迫る中…急転直下で決まった2週間の停戦合意トランプ大統領のSNSより「ホルムズ海峡の『完全かつ即時そして安全な開放』に同意することを条件として、私はイランへの爆撃と攻撃を2週間停止することに同意