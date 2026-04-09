【午前は晴れて春本番の暖かさ】午前は春の日差しの届くところが多いでしょう。気温も高く20℃前後と暖かくなりそうです。特に北日本は5月中旬並みの季節先取りの陽気でしょう。〈きょうの各地の予想最高気温〉札幌：17℃釧路：9℃青森：19℃盛岡：21℃仙台：19℃新潟：20℃長野：22℃金沢：22℃名古屋：21℃東京：20℃大阪：21℃岡山：19℃広島：17℃松江：19℃高知：20℃福岡：20