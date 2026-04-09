◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 2-1 広島(8日、マツダスタジアム)9回に起死回生の第3号逆転2ランを放った巨人・泉口友汰選手がヒーローインタビューで思いを語りました。泉口選手は1点ビハインドの9回ノーアウト2塁の場面で広島・中粼翔太投手の初球を捉え、ライトへ逆転の2ラン。土壇場で試合をひっくり返しました。「チャンスだったので積極的に振っていこうと思って打席に入りました」とホームランの場面を振り返った泉口選