横浜平沼高校の記念事業を締めくくった音楽劇＝３月１５日、横浜市西公会堂（（Ｃ）森崎陽子）神奈川県立横浜平沼高校（横浜市西区）の創立１２５周年を記念した一連の事業が、３月１５日に同市西公会堂で開催された音楽劇のイベントで締めくくられた。同窓生を中心に約３００人が訪れ、節目を祝う事業のフィナーレを見届けた。「平沼高校と七つの扉」と題された音楽劇は、同校の生徒がタイムトリップして同校前身の横浜第一高