歌手・ちゃんみなが、衝撃メイクを披露した。８日までに自身のインスタグラムを更新し「ｍｙｆａｖｏｒｉｔｅｂｏｓｓｌｏｏｋ」と投稿。顔には、マジックようなもので何かが書かれており、よく見ると「ＢＯＳＳ」のようにも見える。フォロワーは「なんか黒色のメガネっぽくでもかわいいですね」「コワッ！」「何そのメイク．．．めっちゃ可愛いしビジュやばい！」「うわー！しびれる！」とびっくり。「このメイク似合