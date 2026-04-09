◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月８日、栗東トレセン明らかに調子が上向いている。第８６回皐月賞（１９日、中山）で巻き返しを狙うホープフルＳ勝ち馬のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は松山弘平騎手＝栗東・フリー＝を背に最内から中インドミタビリティ（３歳未勝利）、外ウィンストン（４歳１勝クラス）を追走した。３、４コーナ