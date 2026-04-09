これは、筆者である私が家を建てるためにハウスメーカーと契約を進めていたときの話です。理想の家づくりに胸を膨らませていましたが、現実はそう甘くありませんでした。契約前に「この辺の家は全部俺が建てた」と豪語する営業マンに出会い、まさかの展開に。「え、そんなことある？」とツッコミたくなるトンデモないエピソードを紹介します。 夫の地元で家を建てることに 家を建てると決めたとき、正