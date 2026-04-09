ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が９日に放送され、１０日と１３日は番組が放送されないことを伝えた。総合司会の安住紳一郎アナウンサーが「ゴルフのマスターズの中継がありますので、今ご覧いただいている『ＴＨＥＴＩＭＥ，』は明日金曜日、それから来週月曜日の放送がありません」と案内。「マスターズは１９３１年、昭和９年から続く伝統ある大会ですが、ＴＢＳもここ５０年間ずっと生中継