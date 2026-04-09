有馬 美季子『介添えお海心をこめてお世話します』（文藝文庫）「お葉の医心帖」シリーズで人気の作家・有馬美季子さんが、文春文庫に初登場！『介添えお海 心をこめてお世話します』の主人公は、母親を1人で看取ったばかりのお海・17歳。ある老人の介添え（介護）を頼まれ、迷いながらも「私でも誰かの役に立つことができるかもしれない」と引き受けることに。介添えとして、ゆっくり着実に成長していくお海を、心の底から応援