〈これ以上に心が震える高校科学小説はないと思っていた――最高を更新する続編！〉から続く『コズミック・ガール宙わたる教室』伊与原 新（文藝春秋）伊与原さん！ 駆け寄ってハグしたい！ ハグして肩組みたい！ よくぞまた会わせてくれました。【写真】この記事の写真を見る（2枚）今回の科学部も最高でした。さらにエモいらしいと噂されていたのは偽りではありませんでした。今度はロケット！ 勢いのある「コズミック・ガ