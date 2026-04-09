なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の谷川萌々子が、試合中に感じる特別な感覚を明かした。数々の衝撃的なゴールを挙げてきた20歳の若き司令塔がその秘密に迫った。【映像】なでしこ谷川萌々子、30m衝撃弾を放つ前に“ゾーン”に入った瞬間4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上初となるバロンドールを獲得した澤穂希さんをゲストに迎えて、なでしこジ