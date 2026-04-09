アメリカのホワイトハウスは、戦闘終結に向けたイランとの交渉がパキスタンで11日から始まると明らかにしました。ホワイトハウスレビット報道官「バンス副大統領が率い、ウィットコフ特使とクシュナー氏が参加する交渉チームを、大統領がこの週末、イスラマバードに派遣します。最初の交渉は、現地土曜日の午前に始まります」ホワイトハウスのレビット報道官は8日、イランとの戦闘終結に向けた交渉のため、トランプ大統領がバン