【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は8日、米イランの停戦合意を受けテレビ演説し、対イラン情勢について「まだ達成すべき目標がある。合意か、戦闘再開によって達成する」と強調した。「戦闘に戻る準備はいつでもできている」と警告した。ネタニヤフ氏は成果として、イランのミサイル生産施設を破壊し、核開発計画に深刻な打撃を与えたとアピール。「イラン体制を何年も後退させ、かつてないほど弱体化させた」と