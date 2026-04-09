アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENTは、3月23日にリニューアルオープンした。客室及び共用部廊下の内装を一新。客室設備は新都市型ホテルの最新仕様とし、長期滞在者向けにミニキッチン付きのキングベッドルーム、隣り合うキングベッドルーム同士を繋げて最大4名で利用できるコネクトルーム、ソファを配したコージールームなどを新設した。連泊者のニーズに応えるためにコインランドリーを新設し、全室禁煙化に伴い2階に喫煙ブースを