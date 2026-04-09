今井の逆方向に曲がるスライダーにMLBの強打者たちも戸惑っているようだ(C)Getty Images日本人右腕が投じる“魔球”が話題となっている。アストロズの今井達也は、初白星を挙げた現地時間4月4日のアスレチックス戦で持ち球であるスライダーが注目を集めた。その軌道や投げ方について、メジャー公式サイト『MLB.com』が7日、特集記事で取り上げ分析を行っている。【動画】え？逆方向に変化？「正統派ではない」今井のスライダ