千賀の球速アップしたフォーシームは、代名詞のゴーストフォークを生かすことにもつながっている(C)Getty Imagesメッツの千賀滉大は、メジャー4年目となる今季、開幕ローテーションの一角を任されており、ここまで2試合に先発。いずれの登板も試合中盤まで投げ、計4失点、11回2/3で防御率3.09とまずまずの結果を残している。【動画】相変わらずの切れ味に米評論家も脱帽…千賀滉大の代名詞「ゴーストフォーク」最新版の映像入