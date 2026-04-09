3月30日にスタートした連続テレビ小説『風、薫る』のスピード展開がSNS上で話題になっている。【写真】結婚、離婚と目まぐるしい…『風、薫る』最新人物相関図3日間で“結婚→出産→離婚危機”「ヒロインの結婚から出産、そして離婚危機に至るまでのストーリー展開が目まぐるしいのです」（テレビ誌ライター、以下同）見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める同作。明治時代に実在した2人のトレインドナース（正規に訓練され