京都で11歳の安達結希くんが行方不明になって17日目です。7日に大規模な捜索が行われた現場をたどると、警察などの捜索態勢にまた変化が見られました。■7日の大規模捜索現場8日は警察官の姿なく大規模な捜索が行われ、フェーズが変わったともいわれた7日から一夜明け、警察がおよそ10時間かけて捜索した現場に入ってみました。8日は警察官の姿は見られず、そして規制線もありませんでした。安達結希くん（11）は、先月23日に、