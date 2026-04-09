● ホワイトソックス 3 − 5 オリオールズ ○＜現地時間4月8日レート・フィールド＞ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、本拠地でのオリオールズ戦に「2番・一塁」でフル出場。4打数1安打1四球の打撃結果でチームは3連敗となった。2試合ぶりにスタメン復帰した村上。一死無走者で迎えた初回の第1打席は1ボール後の直球を一・二塁間へ弾き返したが、二塁手の好捕に阻まれ二ゴロに倒れた。イニング