◆ 「ストレートが走っていた、戻ったね」と評価日本ハム・北山亘基が8日、楽天戦に先発登板。8回102球・3安打10奪三振1四球無失点の快投で、今季初勝利を挙げた。8日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「ストレートが走っていたね。WBCの時は心配で、今季の初戦で投げていてあまり走っていなかったが戻ったね」と語ると、解説の坂口智隆氏は「戻りましたね。彼の場合、左打者の内角に投げるストレ