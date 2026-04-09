4月8日、川崎競馬場で行われた交流G1・川崎記念（ダ2000m）は、JRAのカゼノランナーが初タイトルを獲得した。2着には地方転籍初戦のドゥラエレーデ、3着には1番人気のアウトレンジが入り、事実上JRA勢のワンツースリーとなった。川崎記念、レース後ジョッキーコメント1着カゼノランナー西村淳也騎手「本当にカゼノランナーと共に勝ててすごい嬉しいの一言ですね。すごい手応え良かったですし、1周目で早くゴールしてほしかった