◆ ルーキーバッテリーで逃げ切り！高木氏「こういうふうに使い切ると…」西武は8日、ソフトバンクと対戦し2−1で勝利した。先発の郄橋光成が8回2安打無失点の快投を見せると、9回はドラフト2位左腕・岩城颯空がマウンドへ。四球と安打で無死一・三塁のピンチを招き、栗原陵矢の適時打で1点を失うも、柳田悠岐・山川穂高・中村晃を打ち取り3セーブ目を挙げた。ドラフト1位捕手・小島大河とのルーキーバッテリーで逃げ切