JRAは、石神深一騎手（美浦・フリー）から騎手免許の取消申請があり、4月30日付で引退すると発表した。引退後は柄崎将寿厩舎で調教助手となる予定。石神騎手は2001年デビュー。通算218勝（うち障害140勝）を挙げ、障害競走を中心に活躍した。重賞は26勝をマークし、J-G1・11勝を含む実績を残すなど、障害界を代表する存在として長年第一線を支えた。子どもと馬が繋がる、新しい体験型イベントが富里市で初開催…「とみさと 未