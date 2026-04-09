2024年ステイヤーズステークス（G2）などを制したシュヴァリエローズ（牡8・栗東・清水久詞厩舎）が、4月8日付で競走馬登録を抹消した。今後は京都競馬場で乗馬となる予定。【ステイヤーズS】シュヴァリエローズが大接戦を制する…2着は12番人気シルブロン京都競馬場で乗馬の予定シュヴァリエローズは2018年生まれ。父ディープインパクト、母ヴィアンローズという血統で、長距離路線を中心に活躍。2024年には京都大賞典（G2）