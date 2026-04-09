2024年チューリップ賞（G2）を制したスウィープフィート（牝5・栗東・庄野靖志厩舎）が、4月8日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道新冠町で繁殖馬となる予定。【チューリップ賞】武豊スウィープフィートが鮮やかな差し切り…桜花賞への権利獲得クラシック戦線でも存在感スウィープフィートは2021年生まれ。父スワーヴリチャード、母ビジュートウショウという血統で、3歳時にチューリップ賞（G2）を制して重賞初勝利を挙げ