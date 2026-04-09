◆桜花賞追い切り（８日、栗東トレセン）第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神）の追い切りが８日、東西のトレセンで行われた。１週間でグッと上向いた。ドリームコアは滞在中の栗東・ＣＷコースでモスクロッサー（５歳障害未勝利）を１馬身半追走。直線では内から並び、馬体をダイナミックに収縮させてゴールした。６ハロン８３秒７―１１秒２で２馬身先着。反応が鈍かった先週とは、見違えるような軽快さだ。萩原調教師は「出