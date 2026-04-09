◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン入りして先発登板し、６回９６球を投げ、４安打１失点（自責０）、２奪三振、最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）の快投を見せて２勝目の権利をつかんで降板した。２登板連続自責０で、１２イニングを投げて防御率は０