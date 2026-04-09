◆桜花賞追い切り（８日・美浦トレセン）第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神）の追い切りが８日、東西のトレセンで行われた。前走のアネモネＳで３馬身差の快勝を飾ったディアダイヤモンドは、初コンビの戸崎を背に美浦・Ｗコースで３頭併せを行った。最後方でリズム良く進めると、直線では内から馬なりのまま脚を伸ばし中ピエスユニーク（３歳未勝利）、外ウルフマン（３歳未勝利）に併入。６ハロン８４秒１―１１秒５のタイ