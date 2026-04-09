◆米大リーグホワイトソックス―オリオールズ（８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、日米通算２５０号をチームで祝福された模様が８日（日本時間９日）に球団ＳＮＳで公開された。村上はクラブハウスで、ベナブル監督から「ムネ、通算２５０本達成おめでとう。これからの２５０本も、君の成功を祈っているよ」にと、記念ボールと日本のウイスキー「イチローズモルト」をプレゼ