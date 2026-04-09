◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（８日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）５年ぶり２度目の優勝を狙う松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は開幕を翌日に控え、ラウンドは行わずに練習場で最終調整した。午前９時すぎに練習場に姿を見せ、練習場のグリーンでパット練習をスタート。ショット、アプローチ、バンカーショットを重ねた後、１０番ティー後方の練習グリーン