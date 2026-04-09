プロ野球セ・リーグは8日に各地で3試合が行われ、ヤクルト、巨人、中日が勝利しました。ヤクルトは阪神との首位攻防戦を制しました。1点を追う6回に増田珠選手、赤羽由紘選手の連続タイムリーで逆転に成功。5回以降は5投手が無失点リレーを見せて勝利し、ゲーム差を1.5に広げました。4位巨人は3位広島に逆転勝利。1点ビハインドの9回、泉口友汰選手の第3号逆転2ランが飛び出し試合をひっくり返しました。先発した田中将大投手は7回